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TRANSFER HABERİ: Mijo Caktas Sivasspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı. 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 21:51
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TRANSFER HABERİ: Mijo Caktas Sivasspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Mijo Caktas, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak ülkesinde NK Osijek forması giyen Mijo Caktas, kariyerinde 371 maça çıktı, 134 kez gol sevinci yaşadı.

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