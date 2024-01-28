Haberler Sivasspor Ömer Faruk Mahir: Kazandığımız için mutluyuz!

Ömer Faruk Mahir: Kazandığımız için mutluyuz!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Yardımcı Antrenör Ömer Faruk Mahir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 19:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Faruk Mahir: Kazandığımız için mutluyuz!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Ömer Faruk Mahir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mahir, "Seyir zevki güzel bir maç oluşundan ötürü hem Beşiktaş'ı hem de kendi takımımızı tebrik ediyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz ve bu yoğun tempodan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Maçta ikinci yarı Beşiktaş iyi bir performans sergiledi. Tüm bunlara rağmen kazanmış olmak mutluluk veriyor. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"HOCAMIZ KIRMIZI KARTLA ATILDI MAALESEF"

'Teknik Direktör Bülent Uygun'un maçtan atılması olayı nasıl gerçekleşti?' sorusuna ise Ömer Faruk Mahir, "Hakemler konusunda yorum yapmak aslında hiç konuşmak istediğim bir alan değil. Pozisyonların gözümüzün önümüzde olması gerginliğe neden oluyor. Bizde tabii ki hakkımızı savunacağız. Bunu savunacak isim de Bülent Uygun'dur. Hocamız kırmızı kartla atıldı maalesef" diye cevap verdi.

DİĞER
Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor
İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü açıklaması!
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor'a kırmızı kart şoku!
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
Kabine toplantısı ne zaman?
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
2000 sonrası kademeli emeklilik SON DAKİKA
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan o isme flaş eleştiri! "Fizik noksanlığı var" Toroğlu'dan o isme flaş eleştiri! "Fizik noksanlığı var" 20:10
Liverpool evinde rahat turladı! Liverpool evinde rahat turladı! 19:47
"Olmaması gereken mental rahatlığa sahiptik!" "Olmaması gereken mental rahatlığa sahiptik!" 19:39
Şota Arveladze: Devamı gelecek Şota Arveladze: Devamı gelecek 19:38
"Kazandığımız için mutluyuz!" "Kazandığımız için mutluyuz!" 19:36
F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! 19:21
Daha Eski
F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! 19:18
Mahkeme VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek Mahkeme VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek 19:11
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:11
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:16
Beşiktaş'ın penaltısı VAR'dan döndü! Beşiktaş'ın penaltısı VAR'dan döndü! 16:26
Costa'nın yeni takım açıklandı! Costa'nın yeni takım açıklandı! 16:40