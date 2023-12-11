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EMS Yapı Sivasspor'da sakatlık şoku

EMS Yapı Sivasspor'da Konyaspor maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Golcü oyuncu Rey Manaj, adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 19:15
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EMS Yapı Sivasspor'da sakatlık şoku

EMS Yapı Sivasspor'da golcü oyuncu Rey Manaj, adalesinde tespit edilen yırtık nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında bilgi verilerek, "TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Rey Manaj'a yapılan kontrollerde sağ üst adalesinde küçük yırtık ve kanama tespit edildi. Sporcumuz Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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