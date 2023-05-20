İyi bir direnişle puan alacağız

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, lider Galatasaray karşısında puan kazanarak son 2 haftayı rahat geçirmek istediklerini söyledi. Başkan Otyakmaz, "Avrupa'da yaptığımız başarı göğsümüzü kabartıyor. Ülkemize getirdiğimiz puanlar bizi mutlu ediyor. Artık Avrupa geride kaldı, şimdi ligin gerçekliğiyle baş başayız. Galatasaray'ın şampiyonluk, bizim de küme düşmeme mücadelemiz var. Tüm biletler satıldı, coşkulu taraftar önünde sakat ve cezalıların olduğu bir haftada Galatasaray ile oynayacağız. İnşallah iyi bir direnişle oradan puanla ayrılıp son 2 haftaya risk bırakmadan sezonu tamamlamak istiyoruz. Geçen yıl ekonomik şartlar çok kötüydü ama Türkiye Kupası'nı almış olmamız yurt dışı gelirleriyle geçen seneki bütçemizi tamamlamamıza yardımcı olmuştu. Bu sene de maalesef aynı açık oluştu. Sivasspor'un geleceği için kupanın tekrar alınması lazım. Bu işin gururuyla beraber ekonomik büyük katkısı olacak yoksa Sivasspor'u zor günler bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

OTYAKMAZ BIRAKIYOR

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni dönemde görevi bırakıyor.Otyakmaz, "Yöneticilerden birçoğu devam etmeme yönünde kararlı. Şahsi fikrim ben de devam etmek istemiyorum çünkü gerçekten bazı maçlarda çok rahatsız olduk" dedi.

RIZA HOCA BİZİ ÜZDÜ

Başkan Otyakmaz, Rıza Çalımbay'ın ayrılık ifadelerinin kendilerini üzdüğünü belirtti. Otyakmaz, "Sezonun 3'te 1'lik bölümü bitmişken Rıza hocanın ayrılacağını ifade etmesi bizi üzdü, hoşumuza giden açıklama olmadı" diye konuştu.