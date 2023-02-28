Sivasspor'dan Fiorentina maçının biletleri hakkında açıklama geldi!

Temsilcimiz Sivasspor, 9 Mart Perşembe günü deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Sivasspor Kulübü, taraftarlarına maç biletleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konuyla ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında 09 Mart Perşembe günü saat 21.00'de (TSİ 23.00) oynanacak Fiorentina - Sivasspor müsabakasına yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayacak taraftarlarımıza Fiorentina Kulübü tarafından Artemio Franchi Stadyumu'nda 2 bin 134 adet bilet ayrılmış olup, biletler 20 Euro'dan satışa sunulacaktır.

Taraftarlarımızın 07 Mart 2023 Salı günü saat 17.00'ye kadar ödeme dekontunu ve altta bulunan kişisel bilgileri aliiignc17@gmail.com adresine mail atmaları önemle rica olunur.

İtalya Federasyonu kurallarına göre deplasman tribünü seyircilerine kağıt bilet satışı olmayacak, biletler dijital ortamda oluşturulacak ve bilet sahiplerinin kişisel e-mail adreslerine iletilecektir."