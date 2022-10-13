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Ballkani - Sivasspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Ballkani ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Rıza Çalımbay'ın öğrencileri grubunda 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Temsilcimizin galibiyet golleri 72. dakikada Hakan Arslan ve 81. dakikada Angielski'den geldi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 23:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 00:08
Ballkani - Sivasspor: 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Ballkani ile karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından yiğidolar grubunda 7 puanla 2. sıraya yerleşti.

Temsilcimizin galibiyet golleri 72. dakikada Hakan Arslan ve 81. dakikada Angielski'den geldi.

Ballkani'nin tek sayısını ise 36. dakikada Armend Thaçi kaydetti.

Yiğidolar'ın grubunda bir diğer maç olan CFR Cluj ile Slavia Prag arasındaki mücadele ise Cluj'un 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

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