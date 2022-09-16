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Avrupalı Sivas

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’ndaki ikinci maçında CFR Cluj’u Gradel’in penaltı golüyle yenerek gruptaki puanını 4’e yükseltti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Avrupalı Sivas

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında CFR Cluj ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İlk maçında sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı temsilcimiz puanını 4'e yükseltip gol averajıyla ikinci sıraya yerleşti. 15'te Janga'nın vuruşunda top defansa çarpıp kornere çıktı. 25'te Yeboah'ın vuruşunda top direkten döndü devamında Muhar vurdu Charisis topu omuzuyla çıkardı.

ÜÇ YEDEKLE ÇIKTI

Beklediğimiz gol 28'de geldi. Angielski'ye ceza sahasında yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Gradel ağlara gönderdi ve Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. İki yedek kaleci hariç üç yedek futbolcuyla gittiği Romanya deplasmanında ikinci yarıda mücadeleci bir oyun ortaya koyan temsilcimiz Sivasspor, rakibinin gol atmasına izin vermedi. Ligde henüz galibiyeti olmayan Yiğido, yurt dışında topladığı 4 puanla "Avrupalı Sivas" dedirtti.

ÇALIMBAY: MUTLUYUZ

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yaşanan aksaklıklara rağmen zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti. Tecrübeli hoca, "İyi mücadele ettik. Dışarıda kazanmak önemliydi. Ülke puanına katkı yaptığımız için de ayrıca sevinçliyiz" diye konuştu.

MAX GRADEL IŞ BAŞINDA

Sivas'ın ligde attığı 4 golün 2'sine imza atan, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile 1-1 berabere kalınan maçta da golün asistini yapan Max Gradel dün yine iş başındaydı. Fildişili golcü, 28'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip takımına 3 puanı getirdi. Gradel galibiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.

ROMANYA'DA FORMALAR KAYBOLDU

Sivasspor, formaların içinde olduğu sandık havalimanında kaybolunca maça son dakikada ayarlanan formayla çıktı. Takımın malzeme sandığı Cluj Havaalanı'nda kayboldu. Tüm aramalara rağmen sandık bulunamayınca UEFA'dan aldığı izinle alternatif forma ile sahaya çıkıldı.

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