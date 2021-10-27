Hakemler dikkatli davranmalı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dönemdeki hakem hatalarına tepki gösterdi. Bütün takımların canının yandığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ben hakemler adına da üzülüyorum. Taraftar adına da üzülüyorum. Bizim hakemlerden istediğimiz tek şey, mücadele ediyoruz, sahada ter döküyoruz, bir sürü taraftar geliyor onun için biraz daha dikkat etmeleri" ifadelerini kullandı.



2'DE 2 YAPMALIYIZ

Gelecek haftadaki Altay karşılaşmasının önemine vurgu yapan Çalımbay, "Dikkat etmemiz gereken bir takım. Hepsinin farkındayız. Oradaki tek hedefimiz kazanmak, başka bir şey kesinlikle düşünmüyoruz. Sonra oynayacağımız Giresun maçında da aynı şeyi düşünüyoruz. Milli maç arası bizim için çok iyi olacak. Ligimizi geçen sezon nasıl bitirmişsek bu sene de aynı hedefimizle yolumuza devam edeceğiz" dedi.



