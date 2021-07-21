Haberler Sivasspor Son dakika spor haberi: Sivasspor'un Petrocub maçı kafilesi belli oldu

Son dakika spor haberi: Sivasspor'un Petrocub maçı kafilesi belli oldu

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'un maç kafilesi belli oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:11 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:25
Son dakika spor haberi: Sivasspor'un Petrocub maçı kafilesi belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Demir Grup Sivasspor, Moldova yolcusu. Kırmızı-beyazlıların 2. ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacağı maç öncesi kafilesi belli oldu.

Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

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