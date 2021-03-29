Sivas'tan çıkış yok!

Göztepe galibiyetiyle üst üste 2. maçını kazanan ve yenilmezlik serisini 8 maça yükselten Sivasspor, evindeki Trabzonspor maçında da mutlak 3 puan hedefliyor. "Bu sene ki tek düşüncem Sivas'ımızın çok iyi bir yerde ligi bitirmesi" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Onun için bütün amacımız özellikle sahamızdaki maçları çok iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Bu kadar maç trafiğinde sakatın, eksiğin olacağı bir sürü şeyler olacak. Onları da yaşayarak buralara geldik. Kalan 11 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

KAPASİTELERİNİ GEÇTİLER

Takımına yürekten inandığını ve güvendiğinin altını çizen Rıza Çalımbay, "Hepsi de kapasitelerinin üzerine çıkarak oynuyorlar. Kalan maçlar da kısa sürede biteceği için yine çok maç oynayabiliriz, üç günde bir maç oynayabiliriz. Trabzonspor maçından sonra öyle maçlar hemen başlıyor. Milli arayı çok iyi bir şekilde değerlendiriyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

EKSİKSİZ ÇIKACAĞIZ

Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısına eksiksiz çıkacaklarının müjdesini de verdi. Çalımbay, "Hiçbir sıkıntımız yok, sakat arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi de hazır duruma gelecekler büyük ihtimalle. Milli takıma giden arkadaşlarımız var, onlar da sakatsız rahat bir şekilde gelirlerse o zaman bir sorunumuz olmayacak" ifadelerini kullandı.