Fatih Aksoy Sivasspor'a sosyal medya hesabından veda etti! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'a hesabından veda etti!

Fatih Aksoy Sivasspor'a sosyal medya hesabından veda etti!

ekiplerinden Demir Grup 'da Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Kiralık sözleşmesi sona eren , kırmızı-beyazlı kulüp için hesabından veda mesajı yayınladı.

ekiplerinden Demir Grup 'un 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu , kırmızı-beyazlı ekibe veda etti.

Fatih, hesabından yayımladığı mesajda, kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle 1,5 yıldır formasını terlettiği Sivasspor'dan ayrıldığını belirtti.

Hem saha içerisinde hem saha dışında iyi bir takım olup bütünlük oluşturarak Sivasspor'u ait olduğu yere getirebilme mücadelesine katkı sunmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Fatih, mesajında, "Beni kendilerinden görerek bağrına basan Sivas halkı ve Sivasspor taraftarı başta olmak üzere başkanımıza ve yönetim kurulumuza, futbolumun yanı sıra karakteristik gelişimime de katkısı olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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  1. 29.07.2020
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