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21 Mart 2020, Cumartesi
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Sivasspor'dan "evde kal" çağrısı

Sivasspor'dan "evde kal" çağrısı

un teknik direktörü ve futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına destek verdi. Kulübün hesabından paylaşılan video, Çalımbay’ın, "Kendi sağlığınız için Türkiye'den çıkmayın, evlerinizden çıkmayın ve 'tan çıkmayın." sözleriyle başlarken, futbolcuların "Evde kal Sivas, evde kal Türkiye" ifadeleriyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına un teknik direktörü ve kırmızı-beyazlı futbolcular da destek verdi.

Spor camiası, koronavirüs tehlikesine karşı farkındalık oluşturmak için "evde kal" çağrısında bulunuyor.

ekibinin hesabından paylaşılan video, Rıza Çalımbay'ın, "Kendi sağlığınız için Türkiye'den çıkmayın, evlerinizden çıkmayın ve Sivas'tan çıkmayın." sözleriyle başlarken, futbolculardan , Aaron Appindangoye, Armin Djerlek, Barış Yardımcı, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, , Furkan Sağman, , Marcelo Goiano, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Mamadou Samassa, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare'nin "Evde kal Sivas, evde kal Türkiye." ifadeleriyle son buluyor.

  1. 21.03.2020
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