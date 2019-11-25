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25 Kasım 2019, Pazartesi
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da liderlik coşkusu

Demir Grup Sivasspor'da liderlik coşkusu

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda ezeli rakibi 'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan da liderlik coşkusu yaşanıyor.

Ligde milli maç arasından önce, evindeki İttifak Holding Konyaspor galibiyeti ile liderliğe yükselen çıkış arayan ligin son sırasındaki ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı da üstün bir futbolla 4-1 kazanarak haftayı yine zirvede tamamladı.

Ligde 12 hafta sonunda 24 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar en yakın takipçileri ve 'in 2 puan önünde yer aldı.
Kayserispor maçı için Sivas'tan ve diğer şehirlerden stada giden yaklaşık 2 bin taraftar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Maç sonunda da alınan galibiyet ve liderliğin keyfini süren taraftarlar, stat çıkışında futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu ve şampiyonluk tezahüratları yaptı. Taraftarlar, kırmızı-beyazlıları ligin zirvesine taşıyan teknik direktör 'a da "Şampiyon yap bizi Rıza Çalımbay" diye tezahürat yaptı.
Maç sonrasında kırmızı-beyazlı futbolculara 1 gün izin verildi. Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

  1. 25.11.2019
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