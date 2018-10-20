Mecnun Otyakmaz: "Maçın hakkı beraberlik gibiydi"
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, aldıkları bir puanın kötü olmadığını söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, Fenerbahçe yönetimine kulüplerine yaptıkları ziyaret için teşekkür etti.
"İyi bir karşılaşma oldu." diyen Otyakmaz, "Her iki takım da eksikleri, sakatları olmasına rağmen iyi mücadele etti. Maçın hakkı da sanıyorum beraberlik gibiydi. Bazı pozisyonlar bulduk. Son paslarda biraz daha iyi tercih yapmış olsaydık sonuca ulaşabilirdik." ifadelerini kullandı.
Otyakmaz, Fenerbahçe'nin de birkaç önemli pozisyon yakaladığını dile getirerek, "Ancak hiçbiri gol olmadı. Kendi sahamızda kazanmak istememize rağmen yine de kabul edebileceğimiz bir sonuç." diye konuştu.
Bir basın mensubunun, ligin alt sıralarında yer alan takımların puanlarının yakın olduğunu hatırlatması üzerine Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Ligin neredeyse üçte biri tamamlanmış durumda. Bundan sonra açılmaların olacağını düşünüyorum. Artık takımların mazereti kalmadı. Bütün takımların bu mevsimde hazır olması gerekiyor. Şimdiye kadar puanlar yakın gitmiş olabilir. Takımların denkliğinin de bunda önemi olduğunu düşünüyorum ama bundan sonra ufak tefek kopmalar olabilir."
- 20.10.2018 23:46
- Güncelleme: 20.10.2018 23:46
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Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Mecnun Otyakmaz: "Maçın hakkı beraberlik gibiydi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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