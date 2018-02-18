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    18 Şubat 2018, Pazar
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    basınından yorumu!

    İspanya basınından Robinho yorumu!

    basını, oynadığı üç maçta üç gol atan ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu 'nun 'de parladığını yazdı.

    AS gazetesinin haberinde, eski ve Milan oyuncusu 'nun 'deki futbol hayatına iyi başlangıç yaptığı belirtildi.

    Oyuncunun Osmanlıspor'a karşı iki gol, bir asistle oynayıp takımını 3-2'lik skorla galibiyete taşıdığı ifade edilen haberde, "Robinho Türkiye'de parlıyor" denildi.

    Marca gazetesinin haberinde ise Robinho'nun transferinin ardından üç maçta 154 dakika forma giydiğine dikkati çekilerek, 34 yaşındaki oyuncunun bu sürede üç gol, bir asistlik performans sergilediği kaydedildi. Haberde, Brezilyalı futbolcunun "Türkiye'de bir yetenek olarak parladığı" belirtilerek, "Katkıları takımına puan kazandırıyor. Yeniden birkaç sene önceki yıldıza benzemeye başladı." ifadesine yer verildi.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:04
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