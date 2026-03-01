CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Samsunspor ile Gaziantep FK berabere kaldı!

Samsunspor ile Gaziantep FK berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Samsun'da oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 19:48 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026 Pazar 22:13
Samsunspor ile Gaziantep FK berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın orta şut karışımı vuruşunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü.

32. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Van Drongelen'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

34. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası önünden şutunda kaleci Mustafa Burak Bozan topu bloke etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Elayis Tavsan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan son anda parmaklarıyla kornere çeldi.

53. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Sorescu'nun şutunda defansa çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk yatarak kontrol etti.

59. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Celil Yüksel kullandı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içinde Van Drongelen topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından hakem Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
