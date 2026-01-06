Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi şok sakatlık!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika spor haberleri: Samsunspor, Rick van Drongelen'in sol kasığındaki sakatlık nedeniyle Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 11:40
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Samsunspor'da şok bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibi, Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sol kasığındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir.

Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.

Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

