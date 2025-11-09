Samsunspor-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Samsunspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Samsun'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Celil, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye
Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin Yalçın, Mujakic, Calegari, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Ampem, Thiam
SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor-Eyüpspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.