Reis’ten gözdağı

Alman teknik adam Konferans Ligi'ndeki kuraya ilişkin "Zorlu rakiplerle oynayacağız. Biz sadece Samsun'u değil, Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak isteyeceğiz. Dört gözle bu maçları bekleyeceğiz" dedi.

Mouandilmadji tam not aldı

Panathinaikos karşısında iyi bir futbol sergilemesine rağmen Avrupa Ligi'nden elenen Samsunspor'da Mouandilmadji'nin performansı sevinç yarattı. Trabzonspor savunmasına zor anlar yaşatan 27 yaşındaki golcü, kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi. Gol sayısını 2'ye çıkaran yıldız forvet, bu sezon takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacağını gösterdi.