Ziraat Türkiye Kupası
Samsunsporlu taraftarlardan örnek davranış!

Samsunsporlu taraftarlardan örnek davranış!

Samsunsporlu taraftarlar, Panathinaikos deplasmanında maç sonrası tribündeki çöpleri temizledi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:29
Samsunsporlu taraftarlardan örnek davranış!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos ile kozlarını paylaştı.

Karadeniz ekibi bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Maçın ardından ise Samsunspor tribünleri örnek bir davranışa imza attı. Samsunsporlu taraftarlar, Panathinaikos deplasmanında maç sonrası tribündeki çöpleri temizledi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

