Samsunsporlu taraftarlardan örnek davranış!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos ile kozlarını paylaştı.
Karadeniz ekibi bu karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Maçın ardından ise Samsunspor tribünleri örnek bir davranışa imza attı. Samsunsporlu taraftarlar, Panathinaikos deplasmanında maç sonrası tribündeki çöpleri temizledi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
👏 Samsunsporlu taraftarlar, Panathinaikos deplasmanında maç sonrası tribündeki çöpleri temizledi pic.twitter.com/V71C4vfpC9— AA SPOR (@aa_spor) August 23, 2025