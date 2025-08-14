CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu!

Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Shakhtar Donetsk'i penaltılarla yenen Panathinaikos oldu.

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 00:06
Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu!

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Shakhtar Donetsk'i penaltılarla yenen Panathinaikos oldu.

İlk maçı 0-0 berabere biten eşleşmenin rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarla rakibine 4-3 üstünlük kuran Panathinaikos, play-off turuna yükseldi.

Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Samsunspor ile Panathinaikos'un karşılaşacağı play-off turunda maçlar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

