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Haberler Samsunspor Zor kura çektik

Zor kura çektik

Samsunspor, Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Panathinaikos-Shakhtar Donetsk, eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Başkan vekili Veysel Bilen, “Zor kura çektik” dedi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Zor kura çektik

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon üçüncü sırada bitirerek, Avrupa Ligi play-off turuna katılmaya hak kazanan Samsunspor'un rakibi dün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Temsilcimiz, Panathinaikos-Shakhtar Donetsk maçının kazananıyla play-off turunda karşılaşacak. Kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk takımını zaten biliyorsunuz. Beşiktaş'ı da eledi. Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk zor takımlar. Belki de bu ayağın en zor kurası oldu. Bunda da bir hayır vardır. Oynayıp göreceğiz. En güçlü iki rakibi çektik. Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk, hangi takım olursa olsun zor maçlar olacak" dedi. Transfer çalışmalarının da devam ettiğinin altını çizen Veysel Bilen, "Yapılacak takviyelerle Samsunspor'u, Samsunspor camiasını mutlu edecek bir mücadele vereceğimize inanıyoruz. Sonrası artık futbol şansı diyoruz" diye konuştu.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş'ı eledi

Samsunspor'un muhtemel rakibi Shakhtar Donetsk, bir önceki turda temsilcimiz Beşiktaş'ı turnuvanın dışına itmişti. Ukrayna ekibi, İstanbul'daki maçı 4-2, ev sahibi olduğu mücadeleyi ise 2-0'lık skorla kazanmayı başarmış, adını da üst tura yazdırmıştı.

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