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Haberler Samsunspor Samsunspor'a milli sol bek

Samsunspor'a milli sol bek

Bola’yla anlaşamayan şimşekler, alternatifini Norveç’te buldu. Nettavisen gazetesi, Stromsgodset’ten İzlanda Milli Takımı’nın 24 yaşındaki sol bekiyle söz kesildiğini yazdı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Samsunspor'a milli sol bek

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor, transfere hız verdi. Bola'yla anlaşamayan Karadeniz ekibi, alternatifini Norveç'te buldu. Norveç'in spor gazetesi Nettavisen, kırmızı şimşeklerin Norveç 1. Lig ekibi Stromsgodset'ten 24 yaşındaki sol bek Logi Tomasson'la anlaştığını yazdı. Tomasson için 900 bin euro bonservis karşılığında söz kesildiği belirtildi.

9 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Bu sezon Stromsgodset formasıyla 8 maça çıkan Tomasson, 1 gol kaydetti. Geçen sezon ise oynadığı 32 maçta 6 gol, 4 asist katkısı sağladı. Genç savunmacı, İzlanda Milli Takımı'nda da 9 kez görev alırken, 1 gol sevinci yaşadı. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Tomasson'un kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

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