Tribün şov

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı konuk eden Samsunspor, dolu tribünler önünde güçlü rakibiyle karşılaştı. Karşılaşmaya günler öncesinden tüm biletleri tüketen kırmızıbeyazlı taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda görsel bir şölen oluşturan Samsunsporlu taraftarlar, 90 dakika yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi. Ancak kırmızı- beyazlı futbolseverler, 2-0'lık mağlubiyet sonrasında bir büyük üzüntü yaşadı.

TÜRK POLİSİ UNUTULMADI

Samsunspor taraftar grupları, kırmızı-şimşeklerin Galatasaray ile oynadığı karşılaşma öncesinde anlamlı bir jestte bulundu. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü'nü çiçeklerle kutladı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Spor Güvenliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili Başkomiser Yasin Yılmaz ve polis memuru arkadaşlarına çiçek takdim etti. Bu anlamlı jest, tüm tribünlerden büyük bir alkış aldı.

Samsunspor taraftarı, G.Saray maçında tribünleri kırmızı-beyaz renklerle donattı. 7'den 77'ye Samsunspor taraftarı, tıklım tıklım doldurdukları stadyumda takımlarına 90 dakika boyunca büyük bir destek verdi.

SAMSUN 4 EKSiKLE SAHAYA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Samsunspor, güçlü rakibi karşısına eksik bir kadroyla çıkmasının handikabını yaşadı. Kırmızı-şimşeklerde sakatlıkları bulunan sol bek Marc Bola, orta sahalar Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser karşılaşmada forma giyemedi.

SADECE G.SARAY'DAN PUAN ALAMADI

Samsun, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dört büyük takımlar arasında sadece lider Galatasaray'dan puan alamadı. Kırmızı-şimşekler, Beşiktaş karşısında 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, Fenerbahçe karşısında 2 beraberlik, Trabzonspor'a karşı da 1 galibiyet aldı. Galatasaray'a ise 2 maçta da yenildi.