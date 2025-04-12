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Haberler Samsunspor Ofsayt değildi

Ofsayt değildi

Thomas Reis: Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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Ofsayt değildi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçında hakem yönetimine tepki gösterdi. Reis, "İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz" diye konuştu.

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