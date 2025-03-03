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Haberler Samsunspor Thomas Reis: Takımımız inancını kaybetmedi

Thomas Reis: Takımımız inancını kaybetmedi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Reeder Samsunspor, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından konuk ekipte Teknik Direktör Thomas Reis, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 01:07
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Thomas Reis: Takımımız inancını kaybetmedi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında 2-2 sona eren Göztepe-Samsunspor maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis çılgın bir maç oynandığını ifade ederek, "Göztepe ile ilk yarıda evimizde oynadığımız maça benzer bir maç oldu. İlk yarıda kendi oyunumuzdan uzak performans gösterdik. Rakibimiz gibi uzun toplar tercih ettik. Göztepe önde baskı kurdu ve istediğimiz oyunu bize oynatmadı. İlk yarıda net 2 pozisyona girdiler, bizim girdiğimiz net 1 pozisyon vardı. İlk yarının son dakikasında istemediğimiz bir gol yedik. Soyunma odasında oyuncularıma daha fazla özgüvenli oynamaları gerektiğini söyledim. İkinci yarıda ne yazık ki kendi hatamızdan yediğimiz bir gol geldi. Yine de takımımız inancını kaybetmedi. Taktiksel anlamda değişiklikler yaptık. Geriden geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

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