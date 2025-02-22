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Haberler Samsunspor Reeder Samsunspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Reeder Samsunspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 20:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 21:02
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Reeder Samsunspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan konuk ekip Çaykur Rizespor 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesi 23. dakikada Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.

Maçın 41. dakikasında Emre Kılınç Reeder Samsunspor'un 2. golünü kaydetti.

İlk yarı bu gollerle 2-0, Reeder Samsunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 52. dakikasında bu sefer Reeder Samsunspor'da L. Satka kendi ağlarını havalandırdı.

Mücadelenin 86. dakikasında ise Çaykur Rizespor'da Sowe ağları sarstı ve skoru 2-2'ye getiren isim oldu.

Maçın 88. dakikasında Zeqiri takımının 3. golünü kaydetti ve takımını öne geçiren golü attı.

Bu maçın ardından Reeder Samsunspor 46 puanla ligde 3. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

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