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Haberler Samsunspor Avcı'dan övgü

Avcı'dan övgü

Samsunspor'un Süper Lig'de önemli başarılara imza attığına değinen Avcı, "Samsun çok özel bir şehir. Atmosferi, stadyumu, tesisleri ve yatırımlarıyla ciddi bir potansiyele sahip. İlerleyen dönemde daha doğru yatırımlarla hedeflerini gerçekleştirebilirler. Basit ama çok güçlü bir oyun oynuyorlar. Bunun karşılığını da alıyorlar. Samsunspor bunu daha iyi yapıyor ve sonuçlarını alıyor. Ligde böyle takımların olması rekabet açısından çok önemli. Umarım bu şekilde devam ederler" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Avcı'dan övgü
Samsunspor'un Süper Lig'de önemli başarılara imza attığına değinen Avcı, "Samsun çok özel bir şehir. Atmosferi, stadyumu, tesisleri ve yatırımlarıyla ciddi bir potansiyele sahip. İlerleyen dönemde daha doğru yatırımlarla hedeflerini gerçekleştirebilirler. Basit ama çok güçlü bir oyun oynuyorlar. Bunun karşılığını da alıyorlar. Samsunspor bunu daha iyi yapıyor ve sonuçlarını alıyor. Ligde böyle takımların olması rekabet açısından çok önemli. Umarım bu şekilde devam ederler" ifadelerini kullandı.
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