  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Samsunspor

Samsunspor - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 11. haftasının kapanış maçında Samsunspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 20:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 11. haftasının kapanış maçında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.

Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Soner, Larsson, Petrusenko, Djenepo, Gaich.

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Antalyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşme beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama!
G.Saray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer
DİĞER
0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim
UEFA'dan skandal karar! Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak | Siyah-beyazlı kulüpten flaş açıklama
Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi?
UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! 20:04
Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu! Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu! 19:35
UEFA'dan bir skandal daha! Aral Şimşir'e... UEFA'dan bir skandal daha! Aral Şimşir'e... 18:54
Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! 18:26
Karagümrük'te flaş ayrılık! Karagümrük'te flaş ayrılık! 17:55
G.Saray'da Tottenham mesaisi! G.Saray'da Tottenham mesaisi! 17:52
Daha Eski
Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! 17:09
Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip 16:43
UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! 16:28
Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? 16:05
Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları başladı 15:41
G.Saray'da Tottenham mesaisi! G.Saray'da Tottenham mesaisi! 15:36