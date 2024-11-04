Samsunspor - Antalyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 11. haftasının kapanış maçında Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.
Antalyaspor: Piric, Erdoğan, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Soner, Larsson, Petrusenko, Djenepo, Gaich.
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Antalyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Karşılaşme beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.