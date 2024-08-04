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Emre Kılınç şoku!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 29 yaşındaki sol açık Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldı. Tecrübeli oyuncunun, ameliyat edildiği belirtildi. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Kılınç, geçen sezon 33 karşılaşmada 4 gol ve 5 asist katkısı sağladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Emre Kılınç şoku!
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 29 yaşındaki sol açık Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldı. Tecrübeli oyuncunun, ameliyat edildiği belirtildi. Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği öğrenildi. Kılınç, geçen sezon 33 karşılaşmada 4 gol ve 5 asist katkısı sağladı.
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