Hatay'da da takla!

Samsunspor'da son olarak Ankaragücü ağlarını sarsan Ntcham, başarılı performansıyla dikkati çekiyor. 28 yaşındaki 10 numara bu sezon 6 golle takımına büyük katkı sağladı. Yeni kurulan bir takım olduklarına işaret eden Ntcham, "Her geçen gün daha iyi olmamızın sebebi, 5-6 aydır futbolcu arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmemizdir. Pozisyon anlamında birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Böylelikle daha güzel işler yapmaya başladık" dedi.

İYİ BİTİRECEĞİZ

İlk 7 haftada sadece 1 puana sahip olduklarını hatırlatan tecrübeli yıldız, "Son haftalarda yükselişe geçtik. Açıkçası bu bile yeterli değil, dahası da gelecektir. Umarım daha fazla takla atma fırsatım olur. Özellikle maçı kazandıran golü atarsam taklalarıma devam edeceğim ama beraberlik gollerinde kesinlikle atmayacağım. Aldığımız pozitif sonuçlara, daha fazlasını eklemek istiyoruz. Sezona çok kötü başladık ama iyi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

SAMSUN'DA MİLLİ GURUR

Sezon başında yediği hatalı goller ile eleştirilen Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, son dönemdeki iyi performansıyla A Milli Takım'a çağrıldı. 28 yaşındaki eldiven, kırmızışimşeklerin uzun yıllar sonra Milli Takım'a gönderdiği ilk oyuncu oldu. Kocuk, bu sezon 28 maçta 36 gol yedi, 6 maçta kalesini gole kapattı.

MARIUS'TAN KÖTÜ HABER

Samsunspor, Başakşehir maçında kırmızı gören ve 2 maç ceza alan Çadlı golcüsü Marius Moundilmadji için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Marius Moundilmadji'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men edilmesi kararını onadı.