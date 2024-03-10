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Samsunspor - Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Yılport Samsunspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Düşme hattının yakından ilgilendiren Samsunspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 16:30
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Samsunspor - Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Yılport Samsunspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Samsunspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Osman, Tait, Holse, Ntcham, Muja, Ercan.

Ankaragücü : Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Pedrinho, Saponara, Bassogog, Tasos, Macheda.

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