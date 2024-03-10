Samsunspor - Ankaragücü maçı CANLI İZLE | Yılport Samsunspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Samsunspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Ankaragücü maçı saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
SAMSUNSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Osman, Tait, Holse, Ntcham, Muja, Ercan.
Ankaragücü : Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mert, Mujakic, Tolga, Pedrinho, Saponara, Bassogog, Tasos, Macheda.