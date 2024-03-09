Haberler Samsunspor Yüksek tempo

Yüksek tempo

Fenerbahçe’ye karşı çok iyi performans gösterdiler. Daha önce yaptığımız gibi en iyi şekilde, yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek iyi bir sonuç alırız”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yüksek tempo

Ligde yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak Samsunspor, alt taraftan uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Ankaragücü'nün iki farklı şekilde oynadığını belirten teknik direktör Gisdol, "F.Bahçe'ye karşı çok iyi oynadılar. Daha önceki gibi en iyi şekilde, yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek iyi bir sonuç alırız" dedi.

BİZİ ÇOK SEVİYORLAR

Samsunspor taraftarının takıma sahip çıktığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Açıkçası çok özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizleri çok seviyorlar. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Şunu söylemem gerekiyor; bize bugüne kadar vermiş olduklarını destekten dolayı kendilerine teşekkür etmek itiyorum. Çünkü gerek bana gerekse takıma çok fazla destek oldular. Umarım yarın onları tribünde bir kez daha görürüz" ifadelerini kullandı.

MARIUS'A İTİRAZ

Markus Gisdol, geçen hafta 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçında kırmızı gören ve 2 maç ceza alan Marius Mouandilmadji'nin cezasının fazla olduğunu söyledi. Gisdol, "2 maçlık cezalık cezanın kesinlikle fazla olduğunu düşünüyorum. Umarım itiraz ederek bu nu 1'e düşürebiliriz" diye umut dağıttı.

GÜCÜMÜZ TARAFTAR

Samsunspor, sahasında oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet almayı başardı. Evinde Antalya ve Rizespor galibiyetleriyle 2'de 2 yaptı. Bu periyotta sadece lider Galatasaray'a kaybetti.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom'un golü ve penaltı
CHP'de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel'in "istifa et" çağrısına karşı çıktı: "İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin"
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..."
Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Markus Gisdol: "Yüksek tempoda..."
Samsunspor’da Emre sevinci
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MART 2024 | Ay Balık burcuna geçiyor! 👊Kavgadan uzak durun
AFAD, Kandilli son depremler listesi (9 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." 09:10
Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." 08:31
Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi 08:14
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:01
G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! 23:58
G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın golünde faul var mı? Toroğlu yorumladı 23:58
Daha Eski
Olawoyin kırmızı kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi Olawoyin kırmızı kart görmeli miydi? Toroğlu değerlendirdi 23:58
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri! 23:58
G.Saray sahasında şov yaptı! G.Saray sahasında şov yaptı! 23:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:58
İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! 23:58
Galatasaray'da sakatlık şoku! Galatasaray'da sakatlık şoku! 23:58