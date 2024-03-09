Yüksek tempo

Ligde yarın Ankaragücü'nü ağırlayacak Samsunspor, alt taraftan uzaklaşmak için mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Ankaragücü'nün iki farklı şekilde oynadığını belirten teknik direktör Gisdol, "F.Bahçe'ye karşı çok iyi oynadılar. Daha önceki gibi en iyi şekilde, yüksek tempoda, yüksek performans gösterirsek iyi bir sonuç alırız" dedi.

BİZİ ÇOK SEVİYORLAR

Samsunspor taraftarının takıma sahip çıktığını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Açıkçası çok özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizleri çok seviyorlar. Takımlarına sahip çıkıyorlar. Şunu söylemem gerekiyor; bize bugüne kadar vermiş olduklarını destekten dolayı kendilerine teşekkür etmek itiyorum. Çünkü gerek bana gerekse takıma çok fazla destek oldular. Umarım yarın onları tribünde bir kez daha görürüz" ifadelerini kullandı.

MARIUS'A İTİRAZ

Markus Gisdol, geçen hafta 1-0 kaybettikleri Başakşehir maçında kırmızı gören ve 2 maç ceza alan Marius Mouandilmadji'nin cezasının fazla olduğunu söyledi. Gisdol, "2 maçlık cezalık cezanın kesinlikle fazla olduğunu düşünüyorum. Umarım itiraz ederek bu nu 1'e düşürebiliriz" diye umut dağıttı.

GÜCÜMÜZ TARAFTAR

Samsunspor, sahasında oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet almayı başardı. Evinde Antalya ve Rizespor galibiyetleriyle 2'de 2 yaptı. Bu periyotta sadece lider Galatasaray'a kaybetti.