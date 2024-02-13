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Samsunspor nefes aldı

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Antalyaspor’u Marius ve yeni transferi Muja’yla devirdi 29 puanla 13. sıraya çıktı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 06:50
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Samsunspor nefes aldı

Trendyol Süper Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Antalyaspor'u ağırladı. İlk yarıda ilk tehlikeli atak kırmızı-şimşeklerden geldi. 12'de Holse'nin ön direkten vuruşu az farkla dışarı gitti. 22'de Antalya'da Streek'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Buksa, ağları sarstı. Hakem Atilla Karaoğlan önce orta noktayı gösterdi, ardından VAR'ın uyarısı ile golü ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti ve devre golsü bitti.

EVİNDE SON 5 MAÇTA 4 ZAFER

İkinci yarıya hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 60'ta golü buldu. Holse'nin pasında Marius Moundilmadji, ceza sahası içine girer girmez ayağının ucu ile topa dokundu, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin yanından ağlara gitti. Skor üstünlüğünü alan Samsunspor, 90'da da yeni transferi Muja'nın golüyle, alt taraftaki rakiplerinin kazandığı haftada altın değerinde bir üç puan kazandı. Şimşekler, sahasında son 5 maçta 4. galibiyetinin altına imza atmayı başardı.

ALTIN GİBİ 3 PUAN

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, rakiplerinin kazandığı haftada altın gibi üç puan aldıklarını söyledi. Alman hoca, "90 dakika disiplinli oynadık. Galibiyeti hak ettik. G.Antep'te de serimizi sürdüreceğiz" dedi.

ÇOK HATA YAPTIK

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıda iyi oynadıklarını ancak aynı oyunu 2. devreye yansıtamadıklarını söyledi. Yalçın, "2. devrede çok hata yaptık. Basit goller yedik" diye konuştu.

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