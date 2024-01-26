Zeki Samsun

Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Samsunspor, Kayserispor'u 2 golle geçti. Maça hızlı başlayan kırmızı-şimşekler, 11'de Zeki'nin yaklaşık 25 metreden orta-şut karışımı golüyle öne geçti. 25'te Tait'in sert şutu direği yalayıp dışarı çıktı. 37'de Ercan, kaleci Bilal'le karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı ve devre 1-0 bitti.

KAYSERİ'DEN 7'DE SIFIR

Samsunspor, ikinci yarıya da golle başladı. 57'de Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta Ercan kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. Kalan sürede skoru koruyan Karadeniz ekibi, altın değerinde üç puan kazanıp, ligde kalma yolunda dev bir adım attı. Samsunspor, toplamda yenilmezlik serisini 3'e, evinde ise 5'e yükseltti. Kayseri ekibi ise son 7 maçında puan alamadı.

GISDOL: TAKIMDAN MEMNUNUM

Samsun Teknik Direktörü Gisdol, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Alman teknik adam, "F.Bahçe gibi takımlarla oynadıktan sonra bir sonraki maçta oyuncuları motive etmek ve maça hazırlamakta zorlanıyorsunuz. Hepsinin göstermiş olduğu performanstan mutluyum" dedi. Kayseri hocası Recep Uçar ise Samsunspor'un galibiyeti hak ettiğini söyledi.