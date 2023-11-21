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Varsa yoksa galibiyet

Beşiktaş’ı ağırlayacak Samsunspor, mutlak 3 puan hedefliyor. Alman teknik patron Gisdol, evlerindeki 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdüreceklerini söyledi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Varsa yoksa galibiyet

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Yılport Samsunspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 4 günlük iznin ardından çalışmalarına başlayan kırmızı-şimşekler, güçlü rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefliyor. Alman teknik adam Gisdol'un gelişi ile birlikte oyun anlamında yukarı doğru bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, bunu taraftarlarına da hissettiriyor. İyi oyununu sonuca da yansıtmak isteyen Samsun ekibi, Beşiktaş maçıyla tehlikeli bölgeden kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sahalarındaki son 2 maçı kazandıklarını ve 3 maçtır namağlup olduklarının altını çizen Gisdol, "Saha avantajını kullanıp, itici gücümüz taraftarlarımızla birlikte 3 puan için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Oyuncularım da bunun bilincinde. Sahamızdaki 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz" diye iddialı konuştu.

EURO 2024'TE SATKA SEVİNCİ

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Slovakya, Bosna Hersek deplasmanında 2-1 kazandı. Daha önceden EURO 2024'ü garantileyen Slovakya'nın galibiyet golü Samsunsporlu stoper Satka'dan geldi. Satka'nın iyi performansı, Samsunspor teknik heyetini sevindirdi.

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