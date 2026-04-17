Dünya Arda'yı konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, sahasında Real Madrid'i 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Eflatun-beyazlılarda milli yıldızımız Arda Güler attığı 2 golle maça damga vurdu.

35'inci saniyede yaklaşık 35 metreden fileleri havalandıran Arda, 29'da ise harika bir frikik golüyle Neuer'i avladı. Arda'nın bu golleri, Real Madrid'in tur atlamasına yetmedi ancak milli oyucumuzun performansı tüm dünyada takdir kazandı.

BUNLARI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Milli futbolcuyla ilgili en çarpıcı yorum ise efsane futbolcu Thierry Henry'den geldi. Fransız futbol adamı, Arda Güler'in artık dünya futbolundaki varlığının kanıtlandığını açıkladı. Henry şu ifadeleri kullandı: "Büyük gecelerin olayı budur. Arda Güler sadece futbol oynamıyor; sorumluluk alıyor. İki gol attı ve o frikik... Hiç şüphe yok ki dünya klasındaydı. Bayern Münih'e karşı, üstelik deplasmanda, böyle bir baskı altında bunları yapmak çok önemli."

YETENEĞİ ONU ÖZEL KILIYOR

Manuel Neuer, maç sonu Arda Güler hakkında şunları söyledi: "Aslında topu dışarıdaki Stani'ye (Josip Stanisic) atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu (İlk gol). Resmen berbat bir pas verdim. O da (Arda Güler) harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı. Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu."

İKİ MAÇ MEN GELEBİLİR

Arda Güler, Bayern Münih maçından sonra hakem Vincic'e yaptığı itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü. Arda Güler'in ne kadar ceza alacağı hakemin raporunda ne yazdığına bağlı olacak. Yönetmelikte "Bir maç görevlisine hakaret etmek veya küfürlü dil kullanmak" nedeniyle oyuncunun "iki maçtan men veya belirli bir süre hak mahrumiyeti" ile cezalandırılabileceğinin yer aldığı aktarıldı.