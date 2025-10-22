CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Athletic Bilbao 3-1 Karabağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

Athletic Bilbao 3-1 Karabağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bask ekibi Athletic Bilbao, ilk dakikada geri düştüğü maçta Karabağ’ı 3-1 mağlup ederek lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 00:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Athletic Bilbao 3-1 Karabağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Athletic Bilbao, evinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk etti. Maça adeta 1-0 geride başlayan Bask ekibi, etkileyici bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karabağ, karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Leandro Andrade'nin golüyle öne geçti. Ancak Athletic Bilbao, 40. dakikada Gorka Guruzeta'nın golüyle eşitliği yakaladı. Bask temsilcisi ikinci yarıda da üstünlüğü eline aldı; 70. dakikada Robert Navarro takımını öne geçirirken 88. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Guruzeta maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla lig aşamasındaki ilk puanlarını toplayan Athletic Bilbao 3 puana yükselirken ilk iki maçını kazanan Karabağ 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karabağ sahasında Chelsea'yi konuk edecek, Athletic Bilbao ise Newcastle deplasmanında sahne alacak.

G.Saray'dan evinde dev zafer!
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lemina: Şampiyonlar Ligi’nde... Lemina: Şampiyonlar Ligi’nde... 23:18
Ajax'ın yıldızı G.Saray maçında yok! Ajax'ın yıldızı G.Saray maçında yok! 23:07
"Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" 22:54
"2019 yılından sonra kafa golü attım" "2019 yılından sonra kafa golü attım" 22:51
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı! 22:49
Gabriel Paulista'dan takım vurgusu Gabriel Paulista'dan takım vurgusu 22:48
Daha Eski
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 22:47
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 22:43
Derbide kazanan VakıfBank! Derbide kazanan VakıfBank! 22:42
F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! 22:40
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 22:37
Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi 22:30