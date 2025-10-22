Athletic Bilbao 3-1 Karabağ (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Athletic Bilbao, evinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk etti. Maça adeta 1-0 geride başlayan Bask ekibi, etkileyici bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karabağ, karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Leandro Andrade'nin golüyle öne geçti. Ancak Athletic Bilbao, 40. dakikada Gorka Guruzeta'nın golüyle eşitliği yakaladı. Bask temsilcisi ikinci yarıda da üstünlüğü eline aldı; 70. dakikada Robert Navarro takımını öne geçirirken 88. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Guruzeta maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla lig aşamasındaki ilk puanlarını toplayan Athletic Bilbao 3 puana yükselirken ilk iki maçını kazanan Karabağ 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karabağ sahasında Chelsea'yi konuk edecek, Athletic Bilbao ise Newcastle deplasmanında sahne alacak.