Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal 4-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

Arsenal 4-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Arsenal, Emirates Stadı’nda ağırladığı Atletico Madrid’i 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Gyökeres’in iki golle yıldızlaştığı mücadelede Londra ekibi lig aşamasında 3’te 3 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 23:55
Arsenal 4-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Mikel Arteta'nın öğrencileri, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini adeta sahadan sildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken Arsenal ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 57. dakikada Gabriel'in golüyle öne geçen İngiliz ekibi, 64. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Sahneye daha sonra takımın yıldız ismi Viktor Gyökeres çıktı. İsveçli forvet 67. ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem skoru 4-0'a getirdi hem de gecenin yıldızı oldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Arsenal, Slavia Prag deplasmanına konuk olacak. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak.

