Arsenal 4-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Mikel Arteta'nın öğrencileri, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini adeta sahadan sildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken Arsenal ikinci yarıya fırtına gibi başladı. 57. dakikada Gabriel'in golüyle öne geçen İngiliz ekibi, 64. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Sahneye daha sonra takımın yıldız ismi Viktor Gyökeres çıktı. İsveçli forvet 67. ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem skoru 4-0'a getirdi hem de gecenin yıldızı oldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvedeki yerini korudu. Atletico Madrid ise 3 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Arsenal, Slavia Prag deplasmanına konuk olacak. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak.