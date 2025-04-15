ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI | Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan maçı Katalan ekibi 4-0 kazanırken, ikinci maçta hangi takımın üstün tamamlayacağı merak ediliyor. Hans Flick yönetiminde ligde ve Avrupa'da kupaya uzanmayı amaçlayan Barcelona, Almanya'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Yarı final biletini alarak yoluna dolu dizgin devam etmeyi amaçlayan İspanya temsilcisi, Lamine Yamal, Raphinha ve Lewandowski gibi isimlerle hücum bölgesinde etkili olmaya çalışacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve ilk maçta ağır bir darbe alan Borussia Dortmund ise evinde oynayacağı maçta bir sürprize imza atmak istiyor. Niko Kovac önderliğinde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Alman ekibi, erken bulacağı bir golle tur şansını arttırmayı amaçlıyor. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Borussia Dortmund-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Borussia Dortmund-Barcelona maçı 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Signal Iduna Park'da oynanacak Borussia Dortmund-Barcelona maçı Tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Emre Can, Anton, Süle, Salih Özcan, Grob, Brandt, Ryerson, Svensson, Adeyemi, Guirassy

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, de Jong, Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

BARCELONA YARI FİNALE ÇOK YAKIN

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile eşleşen ve İspanya'da oynanan ilk maçı Raphinha, Lewondowski (2), Lamine Yamal'ın golleriyle 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan Barcelona, yarı final biletini almaya çok yakın. Hans Flick önderliğinde Almanya'da oynanacak rövanş maçı hazırlıklarını tamamlayan Katalan ekibi, etkili bir oyun ortaya koyup, herhangi bir geri dönüşe izin vermek istemiyor.

RAPHINHA ZİRVEDE YER ALIYOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla favori takımlardan biri olmayı başaran Barcelona'da Raphinha istatistikleri ile ön plana çıkıyor. Yarı final yolculuğunda takımına önemli katkıda bulunan Brezilyalı yıldız futbolcu, oynadığı 11 maçta 12 gol attı. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Raphinha, 7 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Borussia Dortmund ile oynanan ve 4-0 kazanılan çeyrek final ilk maçında 1 gol ve 2 asist yapan 28 yaşındaki ismin, rövanş maçında skor katkısı yapıp yapamayacağı merak ediliyor.

LEWANDOWSKI ESKİ TAKIMINA KARŞI

2024-2025 sezonunda Barcelona formasıyla önemli başarılara imza atan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında eski takımına karşı mücadelesini sürdürüyor. İlk maçta Katalan ekibinin 2 golünü kaydeden Polonyalı yıldız futbolcu, rövanş maçında Signal Iduna Park'a konuk olacak. Alman ekibine 2010-2011 sezonunda transfer olan ve toplam 4 sezon forma giyen 36 yaşındaki ismin rövanş maçında nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

BARCELONA'DAN BORUSSIA DORTMUND'A AĞIR ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 4'ünü İspanyol devi kazanırken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan bu maçlarda Borussia Dortmund'un hiç galibiyet alamaması ise dikkatlerden kaçmadı.