Barcelona 4-0 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Barça yarı finale göz kırptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçında Barcelona ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Çekişmeli müsabakada kazanan taraf 4-0'lık skorla Katalan ekibi oldu. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Raphinha, 48 ile 66. dakikalarda Robert Lewandowski ve 77. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Bu sonuçla Barcelona rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Öte yandan iki takım arasındaki rövanş mücadelesi 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de Borussia Dortmund'un ev sahipliğinde oynanacak.