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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen-Bayern Münih CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da, Vincent Kompany yönetiminde oynanan ilk maçı kırmızı-beyazlılar 3-0 kazanırken, rövanş maçında hata yapmadan turu geçen taraf olmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu Bundesliga şampiyonu olarak tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi finalinde Atalanta'ya kaybeden Xabi Alonso'nun öğrencileri, güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 20:48
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Bayer Leverkusen-Bayern Münih CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanan maçı Harry Kane (2) ve Jamal Musiala'nın golleriyle 3-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, ikinci maçta hata yapmak istemiyor. Vincent Kompany yönetiminde çeyrek final biletini almayı hedefleyen Almanya devi, hem Avrupa hem de Bundesliga'da kupaya uzanan taraf olmak istiyor. Xabi Alonso yönetiminde beklenmedik bir mağlubiyet alan Bayer Leverkusen ise evinde oynayacağı maçta tur umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. İlk maçta çift sarı karttan oyun dışında kalan Nordi Mukiele, Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçında süre alamayacak. İki Alman kulübünün oynayacağı heyecan dolu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağı ise merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı 11 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Kovar, Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Adli

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Upamecano, Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Olise, Musiala, Coman, Kane

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