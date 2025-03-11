Bayer Leverkusen-Bayern Münih CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'da oynanan maçı Harry Kane (2) ve Jamal Musiala'nın golleriyle 3-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, ikinci maçta hata yapmak istemiyor. Vincent Kompany yönetiminde çeyrek final biletini almayı hedefleyen Almanya devi, hem Avrupa hem de Bundesliga'da kupaya uzanan taraf olmak istiyor. Xabi Alonso yönetiminde beklenmedik bir mağlubiyet alan Bayer Leverkusen ise evinde oynayacağı maçta tur umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. İlk maçta çift sarı karttan oyun dışında kalan Nordi Mukiele, Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçında süre alamayacak. İki Alman kulübünün oynayacağı heyecan dolu mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağı ise merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı 11 Mart Salı günü saat 23.00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Kovar, Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Wirtz, Adli
Bayern Münih: Urbig, Laimer, Upamecano, Min-Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Olise, Musiala, Coman, Kane