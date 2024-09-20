Portekiz basınından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye övgü yağmuru! Benfica'da Türk gecesi...

"YENİ BİR HAYAT" Zerozero internet sitesindeki haberde ise "Türklerin zamanı" başlığı atıldı. Yıldız oyuncularımızın performansı, "Sezona en iyi şekilde başlayan Orkun Kökçü yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyor. İkili mücadelelerde çok güçlü olduğunu kanıtladı ve direkt serbest vuruşla harika bir gol atarak da başrol oynadı. Aktürkoğlu ise ligdeki harika başlangıcın ardından Şampiyonlar Ligi'ne de merhaba dedi." şeklinde ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN İKİ BÜYÜK FİGÜRÜ" Mais Futebol'da gollerin Türk futbolculardan gelmesine vurgu yapıldı: 2024 - 2025 model Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor. Doğu Avrupa'dan başlayıp Orta Doğu ve Batı Asya'yı öpen uzak bir ülke olan Türkiye, Avrupa'nın en batılılaşmış kulüplerinden birine iki büyük figürünü verdi. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun isimlerinde kullanılan bazı harfler bizim klavyemizde bile yok ama sahada herkes birbirini anlıyor.