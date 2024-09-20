Portekiz basınından Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye övgü yağmuru! Benfica'da Türk gecesi...
Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk eşleşmesi olan Kızılyıldız maçında Portekizli ekibin Türk yıldızları takımı galibiyete taşıdı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün bulduğu goller ile maçı deplasmanda 2 - 1 kazanan Benfica, 3 puanı kaptı. Maçın ardından Portekiz basını, Türk oyuncularımızı övgü yağmuruna tuttu. İşte basında yer alan o ifadeler...
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"YENİ BİR HAYAT"
Zerozero internet sitesindeki haberde ise "Türklerin zamanı" başlığı atıldı. Yıldız oyuncularımızın performansı, "Sezona en iyi şekilde başlayan Orkun Kökçü yeni bir hayata başlayacak gibi görünüyor. İkili mücadelelerde çok güçlü olduğunu kanıtladı ve direkt serbest vuruşla harika bir gol atarak da başrol oynadı. Aktürkoğlu ise ligdeki harika başlangıcın ardından Şampiyonlar Ligi'ne de merhaba dedi." şeklinde ifade edildi.
"TÜRKİYE'NİN İKİ BÜYÜK FİGÜRÜ"
Mais Futebol'da gollerin Türk futbolculardan gelmesine vurgu yapıldı: 2024 - 2025 model Benfica, yeni bir trendin izlerini taşıyor. Doğu Avrupa'dan başlayıp Orta Doğu ve Batı Asya'yı öpen uzak bir ülke olan Türkiye, Avrupa'nın en batılılaşmış kulüplerinden birine iki büyük figürünü verdi. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun isimlerinde kullanılan bazı harfler bizim klavyemizde bile yok ama sahada herkes birbirini anlıyor.
Mais Futebol'daki haberin devamında Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açıldı ve ikinci maçında attığı ikinci golü vurgulanarak "Galatasaray'da son yıllarda taraftarın ikonu haline gelen kanat oyuncusu Santa Clara karşısında ilk golünü atmıştı. Perşembe gecesi, sezona iyi başladığına yönelik umutları güçlendirdi" denildi.
"AKTÜRKOĞLU - KÖKÇÜ ORTAKLIĞI"
Ojogo gazetesi Orkun Kökçü - Kerem Aktürkoğlu birlikteliğinin faydalarına odaklandı. Bu ikilinin ligdeki Santa Clara maçında birbirine gol attırdığı hatırlatılarak, bu kez takımın iki golüne de imza attıkları ifade edilerek "Aktürkoğlu ve Kökçü ortaklığı genişletiyor" ifadesi kullanıldı.
"ADIM KEREM, LAKABIM HARRY POTTER"
Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede performansından ve galibiyetten çok mutlu olduğunu belirterek "Adım Kerem, lakabım Harry Potter. Mutluyum, galibiyeti hak ettik." dedi.
Aktürkoğlu ayrıca, "Üç puanla başlamak önemli. Herkes tarafından iyi karşılandım ve bu yüzden oynarken kendimi rahat hissediyorum. Sahada kalitemi gösterdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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