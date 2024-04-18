Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dev resital

Dev resital

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşlarında iki maçta toplam 11 gol atıldı. Dortmund (1-2), 4-2, PSG (2-3) 4-1’le yarı finale çıktı. Almanlar 2-2’den, Fransızlar ise 1-0’dan geri döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Dev resital

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmalarında önceki gün oynanan iki dev maç gol düellosuna sahne oldu ve adeta nefesleri kesti. Deplasmanda 2-1 yenik ayrıldığı ilk maçın rövanşında Alman devi Borussia Dortmund sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 4-2 ile geçerek toplamda 5-4'lük skor üstünlüğüyle yarı finale yükseldi. Paris'te 3-2 mağlup ayrıldığı ilk maçın rövanşında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ise deplasmanda İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 4-1 yenerek toplamda 6-4'lük skorla tur atlayan bir diğer takım oldu.

İSPANYOLLARIN KABUS GECESİ

Dortmund'a turu getiren golleri 34'te Brandt, 39'da Maatsen, 71'de Füllkburg ve 74'te Sabitzer kaydetti. Atletico Madrid'in gollerini ise 49'da kendi kalesine Hummels ve 64'te Correa attı. Sarı-siyahlılar 2-0'dan 2-2'ye gelen maçı taraftarının büyük desteğiyle kazandı. Diğer maçta ise PSG'ye turu getiren golleri 40'ta Dembele, 54'te Vitinha, 61 ve 89'da Mbappe attı. Barcelona'nın tek golü 12'de Raphinha'dan geldi. Barça'da 29'da Araujo, ikinci yarıda 56'da da teknik direktör Xavi kırmızı kart gördü.

MBAPPE YAKALADI

Fransız rövanş günü yıldız Kylian Mbappe, bir rekoru daha egale etti. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Barcelona'ya attığı 2 golle birlikte, turnuvada 48'er golü bulunan Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic ile gol sayılarını eşitledi.

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