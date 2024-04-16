UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 16 Nisan Salı günü ve 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
16 NİSAN SALI:
Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)
Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)
17 NİSAN ÇARŞAMBA:
Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)
Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)
Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, Londra'daki Wembley Stadı'nda 1 Haziran'da yapılacak.