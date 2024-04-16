Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle TV 8,5

Dortmund - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle TV 8,5

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dortmund, İspanyol devi Atletico Madrid ile karşı karşı gelecek. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 10:20
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Dortmund - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle TV 8,5

Dortmund - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Atletico Madrid maçı 16 Nisan Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

DORTMUND - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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