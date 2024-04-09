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Real Madrid Manchester City maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarının oynandığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Manchester City maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 21:59 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 22:10
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Real Madrid Manchester City maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, dev bir mücadeleye sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi'nin iki güçlü takımı Real Madrid ile Manchester City, çeyrek final ilk maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geliyor. Müsabakanın rövanşı ise 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayan Real Madrid - Manchester City maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 11. RANDEVU

Real Madrid ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda City, 4 galibiyet elde ederken, Real Madrid ise 3 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Mavi-beyazlılar, bu maçlarda 17 gol atarken, eflatun-beyazlılar 14 golle karşılık verdi.

İki ekip, son olarak geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasında rakip olmuştu. İlk maç 1-1 berabere biterken, rövanş maçında Madrid temsilcisini 4-0 mağlup eden Manchester City, finale çıkmıştı.

İki takım da Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon namağlup

Devler Ligi'nde bu sezon Union Berlin, Napoli ve Braga ile C Grubu'nda yer alan Real Madrid, grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0 yendiği rakibi ile ikinci karşılaşmada 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.

Grup aşamasında Kızılyıldız, Leipzig ve Young Boys ile mücadele eden son şampiyon Manchester City de grubunu 18 puanla namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda Kopengag ile eşleşen İngiliz ekibi, rakibini iki maçta da 3-1'lik skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

REAL MADRID - MANCHESTER CITY İLK 11'LER

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo

Manchester City: Ortega Moreno, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland

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