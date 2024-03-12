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Arsenal Porto maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal ile Porto karşı karşıya geliyor. Arsenal - Porto maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 23:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 23:50
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Arsenal Porto maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının oynandığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında Arsenal ile Porto kozlarını paylaşıyor.

Portekiz ekibi, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek tur çeyrek final için avantaj elde etmişti.

ARSENAL - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayan Arsenal - Porto maçı TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.

ARSENAL PORTO İLK 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Odegaard, Trossard, Saka, Havertz

Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Wendell, Gonzalez, Varela, Pepe, Conceição, Galeno, Evanilson

ARSENAL PORTO MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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