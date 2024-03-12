Arsenal Porto maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının oynandığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında Arsenal ile Porto kozlarını paylaşıyor.
Portekiz ekibi, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek tur çeyrek final için avantaj elde etmişti.
ARSENAL - PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?
TSİ 23.00'te başlayan Arsenal - Porto maçı TV 8,5'tan canlı yayınlanıyor.
ARSENAL PORTO İLK 11'LER
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Odegaard, Trossard, Saka, Havertz
Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Wendell, Gonzalez, Varela, Pepe, Conceição, Galeno, Evanilson
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