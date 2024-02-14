Lazio - Bayern Münih maçı CANLI izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

Lazio ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta hakem François Letexier düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇINDA İLK 11'LER
Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Isaksen, Felipe Anderson, Immobile
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane
LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Lazio - Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te başladı. Zorlu karşılaşma TV 8,5'tan CANLI yayınlanıyor.