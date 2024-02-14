Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lazio - Bayern Münih maçı CANLI izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

Lazio - Bayern Münih maçı CANLI izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında İtalyan ekibi Lazio sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. İki takım da kritik maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Lazio - Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 22:51
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Lazio - Bayern Münih maçı CANLI izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçı CANLI YAYIN

Lazio ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta hakem François Letexier düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇINDA İLK 11'LER

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Isaksen, Felipe Anderson, Immobile

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Lazio - Bayern Münih maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te başladı. Zorlu karşılaşma TV 8,5'tan CANLI yayınlanıyor.

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