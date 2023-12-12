Heyecana devam

Temsilcimiz G.Saray'ın da mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı, bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

SOCIEDAD, INTER DEPLASMANINDA

Bugün: 20.45 Lens-Sevilla, 20.45 PSV Eindhoven- Arsenal, 23.00 Manchester United-Bayern Münih, 23.00 Napoli-Braga, 23.00 Union Berlin-Real Madrid, 23.00 Inter-Real Sociedad, 23.00 Salzburg-Benfica. YARIN:20.45 Leipzig-Young Boys, 20.45 Kızılyıldız-Manchester City, 23.00 Atletico Madrid-Lazio, 23.00 Celtic- Feyenoord, 23.00 Borussia Dortmund-Paris Saint- Germain, 23.00 Newcastle United-Milan, 23.00 Porto- Shakhtar, 23.00 Royal Antwerp- Barcelona.